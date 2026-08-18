Ex Ilva, presentata la manifestazione di interesse all’acquisto della cordata italiana

Italia. Federacciai, la federazione delle imprese siderurgiche italiane, insieme a 14 imprese associate, ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell’ex Ilva. L’annuncio della mossa già anticipata prima di Ferragosto è arrivato oggi, martedì 18, con una nota ufficiale.

La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da varie aziende e gruppi del settore: ABS Acciaierie Bertoli Safau, Acciaieria Arvedi, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions (Gruppo Asonext), AFV Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Duferco Travi e Profilati, Feralpi Siderurgica, Ferriera Valsabbia, Lucchini RS Holding, Marcegaglia Carbon Steel, O.R.I. Martin e Rubiera Special Steel.

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