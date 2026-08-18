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Economia

Ex Ilva, presentata la manifestazione di interesse all’acquisto della cordata italiana

Ex Ilva, presentata la manifestazione di interesse all’acquisto della cordata italiana

Ilva di Cornigliano

Italia. Federacciai, la federazione delle imprese siderurgiche italiane, insieme a 14 imprese associate, ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell’ex Ilva. L’annuncio della mossa già anticipata prima di Ferragosto è arrivato oggi, martedì 18, con una nota ufficiale.

La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da varie aziende e gruppi del settore: ABS Acciaierie Bertoli Safau, Acciaieria Arvedi, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions (Gruppo Asonext), AFV Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Duferco Travi e Profilati, Feralpi Siderurgica, Ferriera Valsabbia, Lucchini RS Holding, Marcegaglia Carbon Steel, O.R.I. Martin e Rubiera Special Steel.

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