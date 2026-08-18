Il 21 agosto torna il “Desbarassu de Loa”: la passeggiata a mare diventa un grande percorso dedicato allo shopping

Loano. A Loano è ormai tutto pronto per l’edizione 2026 del Desbarassu de Loa, la fiera delle attività della città dei Doria. Quest’anno il consueto appuntamento con lo shopping e il divertimento è organizzato da Pro Loco Loano in collaborazione con Vecchia Loano e con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Loano.

Venerdì 21 agosto dalle 17 fino alla mezzanotte la passeggiata a mare si trasformerà in un grande percorso dedicato allo shopping (e non solo) all’aperto, dove le attività loanesi potranno esporre i propri prodotti e proporre offerte e occasioni a residenti e turisti.

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