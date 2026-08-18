Il 50° anniversario della Corale Alpina “Montagne Verdi” di Calizzano

Domenica 16 agosto, dopo la S. Messa e la processione officiata da don Gianni nella cappella di San Rocco in Riofreddo di Murialdo, si è svolta la commemorazione del 50° anniversario della Corale Alpina “Montagne Verdi” di Calizzano (1926-2026), in ricordo del maestro Gazzano Egidio (1939-2021).

Un concerto nella cappella di San Rocco ha commosso i presenti, in ammirazione della bravura dei coristi diretti da Massone Carlo, ricordando il loro maestro Gazzano Egidio, “persona cortese e gentile che ha dedicato tutta la sua vita con devozione alla musica e alla famiglia”.

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