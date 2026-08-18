Il caos spiagge libere a Spotorno si scarica sui privati, Ciccarelli: “Ennesimo fallimento, un’ordinanza tampone a metà agosto”

Spotorno. “Una gestione del demanio marittimo approssimativa che finisce per penalizzare le imprese e le attività del territorio”. È il duro attacco di Camilla Ciccarelli, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna e consigliere comunale di minoranza nel Comune di Spotorno, che oggi, 18 agosto, apprende dall’albo pretorio i dettagli dell’ordinanza contingibile e urgente n. 85.

Il provvedimento — firmato solamente il giorno prima, 17 agosto, dal Responsabile del Servizio — impone allo stabilimento balneare “Bagni Palace” di estendere la sorveglianza e il servizio di salvataggio al contiguo tratto di spiaggia libera degli “ex Bagni Santa Maria” per una superficie di 6,65 metri lineari. Una decisione arrivata dopo che la Capitaneria di Porto di Savona ha evidenziato l’inapplicabilità della deroga al limite massimo di 80 metri per postazione richiesto per l’altro stabilimento confinante, i Bagni Royal.

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