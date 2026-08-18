Il Palio all’Archivio di Stato, la mostra proroga fino al 28 agosto

Il successo di pubblico convince gli organizzatori a prolungare l’apertura della mostra che ripercorre, attraverso documenti, fotografie e materiali d’epoca, la storia del Palio del Golfo e delle sue origini. L’esposizione “Da Festa del Mare a Palio del Golfo. Documenti e fotografie storiche 1923-1999”, allestita nella nuova sede dell’Archivio di Stato della Spezia, sarà visitabile fino a venerdì 28 agosto. Nata dalla collaborazione tra l’Archivio di Stato e la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” del Comune della Spezia, la mostra racconta la trasformazione di una tradizione profondamente legata alla città e al suo rapporto con il mare. Un viaggio lungo il Novecento che parte dalla storica Festa del Mare e arriva al Palio del Golfo così come oggi è conosciuto, mettendo al centro le borgate, le istituzioni e l’intera comunità spezzina.

Il percorso espositivo riunisce documenti d’archivio, fotografie storiche, filmati, progetti e modelli di imbarcazioni, offrendo anche uno sguardo sul lavoro dei maestri d’ascia e sull’evoluzione delle tecniche utilizzate per progettare e costruire le barche da gara. Alla realizzazione dell’iniziativa collabora anche la Capitaneria di Porto della Spezia. In mostra sono inoltre presenti materiali messi a disposizione da Studio Faggioni Yacht Design, Officina Aldo Carassale e Antonio Guerrera, con il contributo dell’Associazione culturale Cantiere della Memoria. La proroga consente dunque di aggiungere un altro capitolo a un’esposizione che, attraverso fonti documentarie, fotografiche e audiovisive, restituisce la memoria di una manifestazione diventata nel tempo uno dei simboli più riconoscibili dell’identità spezzina. La mostra resterà aperta il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17, all’Archivio di Stato della Spezia. Per le visite guidate dedicate ai gruppi è necessaria la prenotazione, scrivendo a as-sp@cultura.gov.it.

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