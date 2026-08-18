La Nuova Dorgia torna a cielo aperto: tre milioni per mettere in sicurezza la zona a rischio allagamenti

Via al primo passo progettuale per mettere in sicurezza il torrente Nuova Dorgia e una delle zone più esposte agli allagamenti. La giunta comunale spezzina ha infatti approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per un intervento dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Il punto critico è noto: quando arrivano piogge intense, alcuni tratti tombinati del Nuova Dorgia non riescono a smaltire adeguatamente le portate. Il torrente va in pressione, l’acqua risale e il rischio di rigurgiti ed esondazioni aumenta. Una situazione che interessa un quadrante densamente urbanizzato, compreso tra via Buonviaggio, via Dorgia, via Aurelia e la ferrovia.

La soluzione individuata dall’amministrazione parte da un cambio di prospettiva: riaprire il torrente dove oggi scorre sotto terra. Il progetto prevede infatti di riportare a cielo aperto circa 150 metri del tratto finale della Nuova Dorgia, ampliando la sezione di deflusso e intervenendo su sponde e fondo dell’alveo. Il tratto di circa 100 metri che attraversa l’attuale infrastruttura stradale resterà invece coperto e sarà sottoposto alle necessarie verifiche strutturali e idrauliche. L’intervento comprenderà anche protezioni contro erosione e scalzamento e la realizzazione di argini destinati a contenere l’espansione delle piene e a proteggere le aree abitate.

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