Madonna Bianca, il ringraziamento del sindaco Sturlese: “Una comunità unita nella preghiera per Sebastiano”

“Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento a tutti coloro che ieri hanno partecipato alla celebrazione della Madonna Bianca e che, con sensibilità e senso di responsabilità, hanno contribuito a vivere questo momento così delicato con sobrietà, rispetto e raccoglimento.

Un grazie ai sindaci che hanno accolto il mio invito ad essere presenti al nostro fianco senza fascia, alle autorità e alle istituzioni, alle squadre di Protezione civile e alle varie associazioni e a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile la celebrazione, garantendo al tempo stesso la prosecuzione delle attività di ricerca di Sebastiano.

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