Marola, Raffaelli: “La città non può più subire passivamente i diktat della Marina”

La protesta di Marola e la vicenda degli affacci a mare tornano al centro del dibattito politico spezzino. A intervenire è il consigliere del Pd Marco Raffaelli, che legge quanto accaduto nelle ultime settimane come qualcosa che va oltre la questione delle concessioni e delle fasce orarie di accesso all’area: “La vicenda del rapporto tra gli affacci a mare e il borgo di Marola con tutte le tensioni che la attraversano non è più solo una questione amministrativa, ma il sintomo di una frattura profonda tra la città e le grandi servitù militari”.

Raffaelli richiama quindi le proteste dei cittadini durante i giorni del Palio del Golfo: “Le quattro giornate di contestazione dei cittadini culminate in occasione del Palio del Golfo – con lo striscione emblematico “Se siete una vera amministrazione, date a Marola una soluzione” – fotografano una comunità allo stremo, stanca di promesse e rimpalli di responsabilità”.

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