Medusei: “Da Giannetti poca umiltà, arroganza e una evidente ricerca di visibilità”

“Le affermazioni della consigliera Giannetti, più che entrare nel merito delle questioni politiche, denotano poca umiltà, una certa arroganza e, francamente, un evidente bisogno di visibilità, non avendo altri argomenti da proporre. Io mi sono limitato a rispondere al comunicato del Partito Democratico sul question time che pretenderebbe di stabilire chi debba stare o non stare in maggioranza. Ho semplicemente ribadito un principio: non spetta al PD distribuire patenti di democrazia e decidere chi abbia diritto di stare in una maggioranza.È chiaro che la consigliera Giannetti utilizzi il mio nome per cercare dí avere un po’ di visibilità , visto che probabilmente non è molto conosciuta. Le consiglio di lavorare di più sul territorio, ascoltare maggiormente i cittadini e costruire consenso attraverso il lavoro e i risultati, anziché attraverso polemiche personali. Più territorio, più lavoro, più umiltà , più rispetto e meno arroganza. Credo sarebbe un buon punto di partenza per chi si affaccia per la prima volta alla vita amministrativa. E ribadisco: più rispetto per il voto dei cittadini e verso chi è stato più volte legittimato dal consenso popolare. Io continuerò a fare quello per cui sono stato eletto: rappresentare i cittadini che mi hanno dato fiducia, portare avanti le mie idee e valutare nel merito i provvedimenti e le persone che possono concretamente realizzarli. Le patenti di democratico, antifascista, moderato o estremista le lascio volentieri ad altri. In democrazia, fortunatamente, non sono i partiti a decidere chi debba essere ascoltato: sono i cittadini con il loro voto”. Così il consigliere di Futuro Nazionale con Vannacci, Gianmarco Medusei.

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