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Meteo, cieli sereni o poco nuvolosi fino a metà settimana poi arriva il maltempo

Meteo, cieli sereni o poco nuvolosi fino a metà settimana poi arriva il maltempo

Generico agosto 2026

Liguria. Una veloce parentesi anticiclonica garantirà condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo fino a metà settimana. A partire dalla giornata di Mercoledì, il parziale cedimento della figura alto-pressoria, favorirà l’ingresso di correnti umide Atlantiche, portando fenomeni di instabilità crescente sul Nord-Ovest Italiano. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni. 

Avvisi: disagio fisico per caldo su versanti marittimi, seppur con valori di temperatura più contenuti rispetto ai giorni precedenti

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