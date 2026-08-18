Meteo, cieli sereni o poco nuvolosi fino a metà settimana poi arriva il maltempo

Liguria. Una veloce parentesi anticiclonica garantirà condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo fino a metà settimana. A partire dalla giornata di Mercoledì, il parziale cedimento della figura alto-pressoria, favorirà l’ingresso di correnti umide Atlantiche, portando fenomeni di instabilità crescente sul Nord-Ovest Italiano. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: disagio fisico per caldo su versanti marittimi, seppur con valori di temperatura più contenuti rispetto ai giorni precedenti