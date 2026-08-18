Meteo, cielo sereno o poco nuvoloso: dopo la pioggia torna il sereno. Ma il fine settimana sarà con l’ombrello

Genova. Cieli sereni o al più poco nuvolosi in mattinata sull’intero territorio regionale. Nel corso delle ore centrali sviluppo cumuliforme sulle vette Alpine e Appenniniche, senza fenomeni di rilievo associati.
Velature in transito pomeridiano e serale sui versanti marittimi.
Situazione una veloce parentesi anticiclonica garantirà condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo fino a metà settimana. A partire dalla giornata di Mercoledì, il parziale cedimento della figura alto-pressoria, favorirà l’ingresso di correnti umide Atlantiche, portando fenomeni di instabilità crescente sul Nord-Ovest Italiano.