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Meteo, cielo sereno o poco nuvoloso: dopo la pioggia torna il sereno. Ma il fine settimana sarà con l’ombrello

Meteo, cielo sereno o poco nuvoloso: dopo la pioggia torna il sereno. Ma il fine settimana sarà con l’ombrello

Generico agosto 2026

Genova. Cieli sereni o al più poco nuvolosi in mattinata sull’intero territorio regionale. Nel corso delle ore centrali sviluppo cumuliforme sulle vette Alpine e Appenniniche, senza fenomeni di rilievo associati.
Velature in transito pomeridiano e serale sui versanti marittimi.

Situazione una veloce parentesi anticiclonica garantirà condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo fino a metà settimana. A partire dalla giornata di Mercoledì, il parziale cedimento della figura alto-pressoria, favorirà l’ingresso di correnti umide Atlantiche, portando fenomeni di instabilità crescente sul Nord-Ovest Italiano.

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