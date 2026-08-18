Non solo Nolan, a Borghetto Vara l’incontro “Di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri – Odissea tra utopia e realtà”

Venerdì 21 agosto alle 21:00 la chiesa di S. Maria Assunta dell’Accola, a Borghetto Vara, ospiterà l’incontro “Di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri – Odissea tra utopia e realtà”. ​La serata vedrà la partecipazione di relatori ed esperti d’eccezione come il professor Michele Corradi (UniPi) e il professor Diego Marchini (LCLC, ISSRL), con le ​traduzioni poetiche dal greco a cura del professor Giovanni Sciamarelli.

“Un appuntamento culturale pensato per esplorare la straordinaria attualità del viaggio di Ulisse, alternando la forza della traduzione poetica all’approfondimento critico e filologico”, si legge in una nota.

L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dall’ AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) delegazione Giuseppe Rosati della Spezia e dal Comune di Borghetto Vara.

“​L’evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire la poesia antica non come semplice reperto del passato – si legge ancora nella nota -, ma come chiave di lettura viva del nostro presente”.

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