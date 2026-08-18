Notte, alcol e rumori: Sarzana stringe le maglie sulla movida

Stretta sulla movida a Sarzana. Il sindaco Cristina Ponzanelli ha firmato un’ordinanza che introduce una serie di misure per gestire il flusso di persone nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo dichiarato di tutelare la quiete e il riposo dei residenti, la sicurezza urbana e il decoro della città. Il provvedimento sarà in vigore da oggi, martedì 18 agosto, fino a domenica 13 settembre compresa. Le nuove disposizioni riguardano il centro storico e numerose aree del semicentro, dalla zona della stazione ferroviaria ai giardini di Porta Romana, dallo skatepark alle piazze Martiri, Terzi e Darwin, fino a Fortezza di Sarzanello e alle aree limitrofe. La decisione nasce, spiega l’amministrazione, dal previsto aumento dell’affluenza legato alla stagione estiva, alla presenza di turisti e visitatori e al fitto calendario di eventi, ma anche dalle segnalazioni relative a schiamazzi, liti e disturbi della quiete pubblica registrati nelle ultime settimane.

La misura più evidente riguarda gli orari di apertura: nelle zone interessate dall’ordinanza, tutti gli esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi e circoli privati autorizzati alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande dovranno chiudere dalle 2 alle 6. Dall’una, inoltre, dovrà cessare qualsiasi attività musicale, anche quella di sottofondo, fino alla chiusura del locale. Per quanto riguarda l’alcol, dalle 2 alle 6 sarà vietato consumare o detenere per il consumo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Faranno eccezione i locali autorizzati e le relative aree di plateatico regolarmente autorizzate. È inoltre esteso dalle 21 alle 6 il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in recipienti di vetro, già previsto dal regolamento di Polizia Locale, con l’estensione del divieto anche ai distributori automatici. Sempre nelle aree interessate sarà vietato utilizzare sul suolo pubblico amplificatori, percussioni o altri strumenti per la diffusione sonora, salvo specifiche autorizzazioni. Una delle novità più significative riguarda però tutto il territorio comunale. Fino al 13 settembre sarà vietato a chiunque, anche al di fuori dei casi già previsti dalla normativa penale, vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche ai minori di 18 anni. Una misura che l’amministrazione motiva con la volontà di rafforzare la tutela dei minorenni rispetto all’abuso di alcol. Per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto scatta inoltre il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Sono esclusi gli esercizi che consentono il consumo sul posto attraverso tavoli interni al locale.

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