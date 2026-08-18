Obiettivo Spezia festeggia 15 anni: a Calata Paita una serata tra fotografia e memoria

Quindici anni raccontati attraverso migliaia di fotografie, tra eventi, sport, cultura, mare, tradizioni e trasformazioni del territorio. È il percorso di Obiettivo Spezia, il gruppo fotografico che domenica 23 agosto sarà protagonista a Calata Paita con una serata dedicata alla fotografia e alla memoria della città. L’appuntamento, presentato in Comune alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, sarà un viaggio per immagini nella storia recente della Spezia e del Golfo. La serata ufficiale, condotta dalla giornalista Anna Mori, prenderà il via alle 21 e alternerà proiezioni, testimonianze e interventi di ospiti legati al mondo della fotografia, della cultura, dello sport e della nautica. Il presidente e fondatore Roberto Celi ha sintetizzato così il senso dell’esperienza compiuta dal gruppo: “In questi quindici anni abbiamo fotografato eventi, sport, cultura, mare, tradizioni e trasformazioni della città. Ma il senso di Obiettivo Spezia non è mai stato mettersi davanti al territorio: è esserci, documentarlo e lasciare una memoria che domani possa avere ancora più valore di quanto ne abbia oggi. Le nostre fotografie non vogliono essere soltanto belle immagini, ma piccoli frammenti della storia della Spezia e del suo Golfo. Non vogliamo essere, vogliamo esserci”.

Tra i momenti centrali ci sarà il racconto dei quindici anni di attività delle cosiddette “Magliette Gialle”, insieme alle immagini dedicate al mare, alle manifestazioni del Golfo, allo sport e alla vita cittadina. Sarà inoltre inaugurata una mostra fotografica con gli scatti realizzati dai soci durante gli eventi seguiti sul territorio. L’iniziativa sarà anche un’occasione per incontrare direttamente i fotografi di Obiettivo Spezia. Il percorso dell’associazione di appassionati si sviluppa così su più livelli: documentare il territorio, conservare le immagini attraverso “Un anno di luce”, offrire ai soci occasioni di formazione e confronto e valorizzare, attraverso i soci onorari, la fotografia e i suoi autori. Dalle 17 sarà possibile conoscere il gruppo e le sue attività, mentre alle 19 è prevista l’inaugurazione della mostra, accompagnata da un aperitivo. Alle 19.45 spazio alla spaghettata conviviale, al costo di 10 euro e con prenotazione obbligatoria. Nel corso della serata verrà ricordato anche il progetto “Un anno di luce”, la pubblicazione annuale che raccoglie le fotografie più significative realizzate dai soci e che nel tempo è diventata una sorta di archivio della memoria visiva della città.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com