Pontremoli riaccende le torce del Medioevo: Medievalis compie vent’anni

Quando il sole comincia a calare sulla valle e le vie del centro si riempiono di musici, cavalieri, mercanti e figuranti, Pontremoli sembra smettere per qualche giorno di appartenere al presente. Le pietre del borgo, il Castello del Piagnaro e le piazze diventano lo scenario di una città sospesa nel tempo, dove il rumore delle armature si mescola a quello dei tamburi e le antiche contrade tornano a sfidarsi. È questa l’atmosfera di Medievalis, che dal 19 al 23 agosto celebra un appuntamento speciale: la ventesima edizione della grande rievocazione storica pontremolese. Un traguardo che arriva dopo un percorso iniziato nel segno della storia della città e cresciuto negli anni fino a trasformarsi in uno degli eventi più attesi dell’estate lunigianese. Il cuore della manifestazione è quel 1226 nel quale l’imperatore Federico II concesse a Pontremoli il diploma di Libero Comune, confermandone privilegi e autonomia. Una concessione legata anche alla posizione strategica del borgo, che l’imperatore indicò come “clavis et ianua”, la “chiave e porta” delle comunicazioni tra Lombardia e Toscana.















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