Il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E., rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, si svolgerà sabato 22 agosto a Sarbia (Via Dei Colli c/o Porta Castellazzo) e domenica 23 agosto a Campiglia (Piazza della Chiesa c/o capolinea bus). A partire dalle 7.30 fino alle 12 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani, reti, materassi, tavoli, sia R.A.E.E. come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc, stampanti, spazzolini elettrici, frullatori, etc..

The post Raccolta ingombranti nel fine settimana a Sarbia e Campiglia appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com