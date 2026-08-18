Rapallo: lite familiare in via Trento; in tre al pronto soccorso

Forse complice il caldo, in via Trento a Rapallo, alle 5 della sera, è scoppiata una lite familiare tra marito e moglie, ma che ha coinvolto anche una terza persona. Dalle parole si è passati alle vie di fatto. Richiamati dai vicini, sono intervenuti il medico del 118, una ambulanza della Croce Bianca Rapallese e due dei volontari di Sant’Anna; la polizia di Stato e la polizia locale.

Le tre persone sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale lavagnese. Sarà la polizia a identificare le persone coinvolte, chiarire le cause del violento litigio, stabilire se sono stati commessi reati perseguibili anche senza denuncia.

» leggi tutto su www.levantenews.it