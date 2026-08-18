Recco: risveglio Ascom, verso un rilancio del commercio con nuovi esercizi

La Recco commerciale sembra puntare più sulla stagione invernale, rispetto a quella turistica estiva. Dopo l’8 settembre inizieranno i lavori nell’ex “Idealcasa” per ospitare una nuova attività di cui nulla si sa e, forse proprio per questo, vi è grande attesa. Tra le novità, nell’ex pizzeria il “Casello”, dovrebbe aprire i battenti un locale che oltre alla caffetteria offrirebbe spuntini e potrebbe fruire di una nuova favorevole visione dei posteggi nella zona. In città si parla anche di “Unieuro” che secondo alcuni dovrebbe cessare l’attività a Recco; secondo altri avrebbe deciso una chiusura limitata al periodo delle ferie del personale.

E poi si parla della “Sogegross” i cui lavori in via Fieschi sembrano fermi, da tempo. La preoccupazione di tanti è “Se non dovesse aprire il progettato supermercato, concorrerebbe ancora, come promesso, a partecipare ai costi per la costruzione della rotatoria che snellirà il traffico tra lo svincolo dell’autostrada e la provinciale 333? Ad eliminare i dubbi interviene il sindaco Carlo Gandolfo secondo cui “Sogegross” è sempre intenzionata ad aprire il supermercato e, per quanto riguarda il contributo per realizzare la rotatoria, avrebbe già stanziato la la cifra prevista al Comune.

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