Sampdoria, Corradi promuove i suoi contro la Cremonese: “Fatte tante buone cose”

Bernardo Corradi promuove la prima uscita ufficiale della sua Sampdoria. Al netto del K.O. per 2-0, il tecnico blucerchiato ha analizzato la gara contro la Cremonese vedendo decisamente più il bicchiere mezzo pieno.

“Una partita vera e tirata, anche con qualche scontro fisico non banale. Secondo me siamo partiti molto bene nella prima parte della partita, poi dopo sono stati bravi a variare un po’ il loro tipo di costruzione e siamo andati un po’ in difficoltà – ha dichiarato Corradi -. Però nel secondo tempo ci siamo compattati, cambiando sistema, mettendoli noi in difficoltà. Siamo stati bravi a supportare l’azione offensiva avendo poi diverse occasioni. La prestazione è stata fatta. Mi spiace molto per il risultato, visto che era una partita da dentro o fuori. Ma bisogna tenerci le tante cose buone fatte“.

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