‘Santa’: 24enne in scooter, soccorsa in viale Rainusso

Poco prima di mezzanotte e mezzo, una ragazza di 24 anni ha subito un trauma a seguito di un incidente in scooter avvenuto in viale Rainusso. Soni intervenuti i militi della Croce Rossa che hanno trasportato la ragazza in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità.

Durante la notte anche due soccorsi per intossicazioni etiliche: all’1.45 lungo la via Aurelia a Ruta, i i volontari del soccorso di Ruta hanno trasportato un 40enne all’ospedale di Lavagna. Alle 04.06 in piazzale Alfieri a Rapallo, i militi della Croce Bianca Rapallese hanno trasferito in codice giallo una persona, di età e sesso non indicati, allo stesso pronto soccorso.

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