‘Santa’: l’estate e il clima; tromba d’aria ai Bagni Rosa, “volano” 40 cabine”

L’estate 2026 verrà ricordata per il prolungato clima torrido e per gli improvvisi temporali che, secondo gli esperti, caratterizzeranno la seconda metà di agosto. Ne parliamo con Massimo Stasio, imprenditore balneare ed esperto di turismo.

Cosa è successo ai Bagni rosa? “Ieri verso le 16 in concomitanza con il temporale, è arrivata una piccola tromba d’aria che ha colpito solo i Bagni Rosa e non quelli attigui, scoperchiando 40 cabine. Alcune tettoie sono volate al ‘posteggio Spertini’ danneggiando auto in sosta. Fortunatamente i clienti, viste le nuvole, erano già scappati via “.

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