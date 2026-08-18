‘Santa’: “L’industria della salute”, intervista a Vittorio Agnoletto

Vittorio Agnoletto, simbolo del G8, parlamentare europeo e voce critica della società occidentale, venerdì sarà a Santa Margherita Ligure per presentare il suo libro-documento-denuncia sulle storture della gestione della sanità nel mondo.
Il medico e attivista presenta a Santa Margherita Ligure “L’industria della salute”, il nuovo saggio pubblicato da Paper First: la casa editrice del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Dalle liste d’attesa alla spesa delle famiglie, dall’intramoenia ai brevetti: “Curarsi sta diventando una possibilità legata alle dimensioni del portafoglio”.