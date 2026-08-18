Scivola sul sentiero a Case Lovara e batte la testa: escursionista al San Bartolomeo

Un escursionista di 85 anni è stato ricoverato al San Bartolomeo di Sarzana per essersi procurato una ferita alla testa durante un’escursione. L’anziano si trovava con un gruppo quando improvvisamente è scivolato procurandosi una ferita lacero contusa. Chi era con lui ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino che hanno medicato la ferita e provveduto ad accompagnare l’uomo, originario della Lombardia, a Levanto dove lo attendeva la Croce rossa. L’85enne è stato poi portato in codice giallo all’ospedale di Sarzana.

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