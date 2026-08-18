Scontro tra scooter in corso Sardegna: donna di sessant’anni all’ospedale

Genova. Incidente questa mattina in corso Sardegna, dove due scooter si sono scontrati all’altezza della svolta per il cambio di direzione. L’impatto è stato molto violento e i due centauri, una donna di circa sessant’anni e un uomo di 34 sono entrambi finiti a terra.

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma secondo le prime testimonianze e possibili ricostruzioni fatte dai soccorritori, lo scooter guidato dalla donna stava effettuando la svolta, quando sarebbe stata travolta dal mezzo condotto dal ragazzo, proveniente da corso Torino.

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