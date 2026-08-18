Scuola ‘Munari’ Fiumaretta, Palazzo civico: “In fase avanzata i lavori per il nuovo solaio, il plesso sarà pienamente operativo entro inizio lezioni”

“Sono in fase avanzata i lavori per la realizzazione del nuovo solaio al primo piano della scuola dell’infanzia ‘Bruno Munari’ in via Papa Giovanni XXIII a Fiumaretta. L’intervento permetterà di migliorare in modo significativo la

funzionalità dell’edificio scolastico separando fisicamente i due piani e rendendo indipendente gli spazi all’attività didattica”. Lo comunica in una nota l’amministrazione comunale di Ameglia. “L’opera nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di continuare a investire con decisione sulle scuole, come fatto costantemente nel corso di questi anni, con interventi mirati alla sicurezza, alla qualità degli ambienti e alla valorizzazione degli spazi educativi – si legge ancora -. Il progetto, approvato con deliberazione di giunta n. 84 del 10 luglio 2026 e affidato all’impresa Domus Costruzioni srls sulla base della progettazione esecutiva redatta da Gr Archstudio srls, sta procedendo

nel pieno rispetto del cronoprogramma. Le principali opere strutturali sono già state completate: le colonne in acciaio sono state installate, le travi in legno lamellare posate e il nuovo solaio ha preso forma con il doppio tavolato incrociato previsto dal progetto. In questi giorni si stanno completando le opere di finitura e il plesso scolastico sarà pienamente operativo entro l’inizio delle lezioni”.

“L’intervento, del valore complessivo di 48.925 euro – dichiarano gli assessori Nicolas Cervia (Lavori pubblici) e Sara Castagna (Pubblica istruzione) – rappresenta un ulteriore tassello della strategia dell’amministrazione, che ha sempre considerato gli edifici scolastici una priorità e ha investito in modo continuativo per renderli più moderni, sicuri ed accoglienti”.

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