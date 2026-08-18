Sentirci bene per sentirsi meno soli, dal Comune di Genova un progetto per la prevenzione audiologica

Genova. Promuovere la tutela della salute uditiva, favorire la prevenzione dei disturbi dell’udito e contrastare l’isolamento sociale degli anziani più fragili. È l’iniziativa avviata dal Comune di Genova, che ha lanciato un avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per la sottoscrizione di protocolli di collaborazione a titolo non oneroso con enti pubblici, imprese e realtà del privato sociale.

Il progetto, promosso dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora al Welfare Cristina Lodi, punta a costruire un modello diffuso di welfare di comunità e di prossimità.

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