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Sentirci bene per sentirsi meno soli, dal Comune di Genova un progetto per la prevenzione audiologica

Sentirci bene per sentirsi meno soli, dal Comune di Genova un progetto per la prevenzione audiologica

Turisti a Genova agosto 2020

Genova. Promuovere la tutela della salute uditiva, favorire la prevenzione dei disturbi dell’udito e contrastare l’isolamento sociale degli anziani più fragili. È l’iniziativa avviata dal Comune di Genova, che ha lanciato un avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per la sottoscrizione di protocolli di collaborazione a titolo non oneroso con enti pubblici, imprese e realtà del privato sociale.

Il progetto, promosso dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora al Welfare Cristina Lodi, punta a costruire un modello diffuso di welfare di comunità e di prossimità.

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