“Sestri nel mondo con gli sport acquatici”: presentazione del libro

Da Viviana Gori per l’Associazione “Amici di Villa Rovereto”

La nostra associazione da anni svolge ricerche sulla storia e le tradizioni della comunità locale.

A Sestri Levante gli sport acquatici hanno una lunga storia, si sono evoluti e trasformati e hanno portato a parlare della nostra città in tutto il mondo. Lo scorso anno ci è venuta l’idea di effettuare una ricerca su questi sport.

Le prime tracce che abbiamo trovato risalgono agli inizi del ‘900 con i fratelli Panero che hanno partecipato a varie competizioni natatorie sia locali che nazionali e internazionali (Calisto Panero nel 1922 ha attraversato la Manica a nuoto).

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