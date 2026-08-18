Siulm Marina: “I marinai sono operativi anche con la nave in porto, dove sono i compensi d’impiego?”

“Tutti i lavoratori che in questo periodo estivo sono impegnati nell’assicurare servizi essenziali alla collettività, come il personale sanitario negli ospedali, alla fine del turno di lavoro possono comunque tornare a casa e abbracciare i loro cari.

Non possono farlo le centinaia di donne e di uomini della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto imbarcati sulle unità navali impegnate in molte attività e missioni, neanche in occasione delle soste operative, tecniche e logistiche in porto.

L’ingresso di una nave in porto, infatti, non significa necessariamente che l’attività operativa sia terminata: se l’unità rimane inserita nel dispositivo operativo, se l’equipaggio continua a essere soggetto a vincoli di disponibilità, permanenza, pronta reperibilità o tempi ridotti di rientro a bordo, e se permane la possibilità di riprendere il mare in base alle disposizioni dell’autorità operativa, allora quella sosta in porto non può essere considerata come un ordinario periodo di riposo o come la cessazione dell’impiego.

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