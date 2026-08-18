Sori: festa della Madonna delle Grazie, foto ricordo dopo la processione

Da Aldo Pezzana, Priore Confraternita Sant’Erasmo

Al termine della lunga ed emozionante processione compiuta in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie a Sori alla sera del 15 di agosto, inviamo questa immagine con il Parroco di Sori, Don Nicola Improda, il capo della squadra che ha condotto il carro della Madonna per le vie del paese, Gianluigi Picasso, il priore e una consorella della Confraternita di Sant’Erasmo di Sori, i portatori della cassa, e le autorità che hanno partecipato alla processione.

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