A Grosseto senza spezzini: negata la trasferta per la prima di campionato

Non ci saranno tifosi dello Spezia residenti in provincia per la prima uscita stagionale del club di Marco Turati. Negli scorsi minuti è stata ufficializzata la notizia che era già nell’aria da giorni, soprattutto dopo le prime indicazioni dell’Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive, che aveva indicato il match dello Zecchini come tra quelli a rischio per la prima giornata di Serie C. Con un comunicato ufficiale, il Grosseto ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida allo Spezia, esclusa per tutti i tifosi aquilotti residenti in città. La decisione confermata dal Prefetto maremmano apre così nel peggiore dei modi la stagione calcistica dei tifosi dello Spezia, che rischiano di vivere una annata con pochissime possibilità di trasferta.

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