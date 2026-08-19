Allerta gialla su Genova e la Liguria per giovedì 20 agosto: rischio di grandine e trombe d’aria

Liguria. L’antipasto lo abbiamo avuto già questa mattina, con scrosci di pioggia improvvisi e a macchia di leopardo soprattutto sul centro della Liguria ma domani le cose si fanno serie: Arpal, il centro meteo idrologico di protezione civile regionale, ha emesso l’allerta gialla per giovedì 20 agosto per il centro levante (zone B, C ed E) dalle ore 10 alle 23:59.

“L’arrivo di fresche correnti atlantiche in quota determinerà un progressivo aumento dell’instabilità sulla nostra regione – spiegano da Arpal – assisteremo a un deterioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla mattinata di domani, con rovesci e temporali sparsi che potrebbero risultare anche di forte intensità”.

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