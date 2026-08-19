Amt, il piano per l’autunno scuote i 66 Comuni: in alcuni casi prospettati tagli al servizio fino al 30%

Genova. Tagli attorno al 17% di media con punte fino al 30% per le corse di Amt, con alcune linee e alcuni territori più colpiti di altri, e un aumento ancora da quantificare del contributo che ciascuno dei 66 Comuni della Città metropolitana deve versare per il sostegno dell’azienda di trasporto pubblico.

La prospettiva di massima è stata presentata dal vicesindaco e delegato ai Trasporti Simone Franceschi insieme a Paolo Robbiano, direttore operativo di Amt (al tavolo c’era anche Marco Foti, direttore progetti sviluppo), ai sindaci convocati per un incontro, in presenza e da remoto, tra oggi, mercoledì 19 agosto e domani, giovedì 20 agosto.

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