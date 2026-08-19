Arboscello e Bonaccini (Pd) ad Albenga per l’evento “Costruiamo l’alternativa”: “Al centro sanità, lavoro e sicurezza”

Albenga. Lunedì 24 agosto, alle 18, in piazza Trincheri, Roberto Arboscello e Stefano Bonaccini incontreranno cittadini, militanti, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, in un’iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Albenga, per discutere delle priorità sulle quali costruire un’alternativa politica credibile alla destra, in Liguria e nel Paese.

Al centro dell’incontro ci saranno sanità, lavoro e sicurezza, partendo dai problemi che incidono concretamente sulla vita quotidiana delle persone: il funzionamento dei servizi pubblici, gli stipendi e il potere d’acquisto, le difficoltà del ceto medio, le opportunità occupazionali e la qualità della vita nelle città e nei territori.

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