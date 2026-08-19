Borzonasca – San Fruttuoso: soccorsi dai monti al mare

Aveva affittato una bicicletta elettrica al Monte Penna, giunto a Pratomollo, in Comune di Borzonasca, un 17enne non è riuscito a fermarsi contro un ostacolo. E’ accaduto poco dopo le 10.00. Il ciclista ha riportato traumi agli arti. Il 118 ha inviato a soccorrerlo i militi della Croce Bianca di Mezzanego, i vigili del fuoco di Chiavari e i tecnici del soccorso alpino. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna in condizioni non gravi.

Da Pratomollo alla baia di San Fruttuoso dove, alle 15.20, su un sentiero, è stato soccorso un 21enne. Da Camogli è partita l’idroambulanza della locale Croce Verde che ha raggiunto il giovane a San Fruttuoso trasportandolo poi nel porticciolo camogliese dove un’ambulanza lo attendeva. E’ stato trasferito al pronto soccorso del policlinico San Martino.

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