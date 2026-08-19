Camogli: in arrivo le travi della copertura; subito dopo il montaggio

Da comunicazione Comune Camogli

Alla piscina comunale Giuva Baldini proseguono, fedeli al cronoprogramma, i lavori per la realizzazione della nuova copertura mobile e agli interventi connessi, dalla ristrutturazione complessiva della struttura alla creazione di una seconda vasca dedicata alle attività per le persone diversamente abili e a coloro che richiedono terapie riabilitative e al rifacimento degli spogliatoi, dal restyling del solarium alla ridefinizione architettonica del locale ristoro e al rinnovamento dell’impianto di trattamento aria.

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