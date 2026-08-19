Cantiere nuova scuola a Spotorno, Ciccarelli: “Il 14 settembre si rientra in classe o si resta nei container?”

Spotorno. “A meno di un mese dall’avvio del nuovo anno scolastico, sulla situazione del cantiere per la nuova scuola primaria in località Baxie è doveroso chiedere risposte chiare e trasparenti da parte dell’amministrazione comunale”. Così Camilla Ciccarelli, consigliere comunale e coordinatrice provinciale di Azzurro Donna.

“I fatti parlano chiaro. Dopo il trasferimento dei bambini nei container lo scorso gennaio per consentire la demolizione del vecchio edificio, le scadenze del cantiere hanno iniziato a slittare. Il termine originario per il certificato di ultimazione lavori, fissato al 30 giugno, è stato oggetto di una richiesta di proroga. Nonostante la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 28 maggio 2026 offrisse la possibilità di richiedere il differimento del termine fino al 31 agosto, l’amministrazione ha scelto ufficialmente di limitare la propria istanza al 31 luglio, definendolo un termine ‘congruo e compatibile con il completamento dell’intervento’. Oggi la scadenza del 31 luglio che la giunta ha ritenuto sufficiente è ampiamente trascorsa. Con il cantiere ancora aperto e le lavorazioni impiantistiche in ritardo, la domanda sorge spontanea: è stata presentata un’ulteriore istanza per accedere al termine ultimo del 31 agosto o si sta mettendo a rischio il mantenimento dei fondi PNRR?”.

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