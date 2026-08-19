Casermette, 40mila euro dal fondo di riserva del Comune per liberare in fretta l’area ceduta al Consorzio Sinergie Nautiche

Quarantamila euro dal fondo di riserva del Comune della Spezia per completare lo sgombero dell’area di Pagliari ceduta al Consorzio Sinergie Nautiche Levante Ligure. È quanto ha deciso la Giunta comunale nella giornata di ieri, approvando con voto unanime il prelevamento delle risorse necessarie per procedere rapidamente alla rimozione del materiale ancora presente nell’area di via delle Casermette.

La vicenda riguarda il compendio immobiliare ceduto nel marzo 2025 dal Comune della Spezia al consorzio stesso, sulla base del progetto che prevede di realizzare fabbricati artigianali e commerciali. Al momento della cessione, però, era ancora presente materiale utilizzato da Palazzo civico per la manutenzione del patrimonio comunale.

L’amministrazione aveva quindi avviato lo sgombero attraverso il personale tecnico, procedendo però in base alle priorità legate alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che si presentano quotidianamente.

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