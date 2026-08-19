Ceriale, il 22 agosto in piazza della Vittoria il concerto di Iva Zanicchi

Ceriale. Sabato 22 agosto alle 22 Iva Zanicchi farà tappa in piazza della Vittoria a Ceriale con il suo tour.

Iva Zanicchi grintosa e passionale, con una vocalità in grado di spaziare dalla musica melodica a quella pop, con un concerto che non tradisce la sua natura istrionica, ci regala una cavalcata che attraversa sessant’anni di musica con brani che vanno da Testarda io, Come ti vorrei, Ciao cara come stai, La riva bianca la riva nera, Le montagne, La notte dell’addio, Un uomo senza tempo, Fiume amaro, Zingara, Non pensare a me, Voglio amarti, con cui è tornata in gara nel 2022 al festival di Sanremo, ma anche dei medley in omaggio alla canzone napoletana e alla canzone latina.

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