Commercio, Ugl Savona: “I dati di Camera di Commercio confermano la desertificazione. A rischio posti di lavoro”

Savona. “Non si arresta l’emorragia di imprese nel territorio savonese. Gli ultimi dati diffusi dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria sulle cessazioni aziendali nei primi mesi dell’anno tracciano un quadro drammatico, in particolare per il settore del commercio, che registra un’ennesima e preoccupante contrazione”.

A lanciare l’allarme è Dario Cigliutti, segretario provinciale UGL Savona, che sottolinea come “dietro alle cifre del saldo negativo si nasconda un fenomeno ben più profondo: la progressiva desertificazione economica e sociale delle nostre città e dei comuni dell’entroterra“.

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