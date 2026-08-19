Il Muretto di Alassio accoglie la firma di Alberto Fortis

Alassio. Ieri sera, nell’ambito di “Nick The Nightfly & Friends for Alassio”, Alberto Fortis, accompagnato dalla Sentimental City Band, è stato protagonista di un intenso concerto all’Auditorium “Enrico Simonetti” di Parco San Rocco, promosso dall’assessorato al turismo del comune di Alassio attraverso la società partecipata Gesco, con Radio Monte Carlo radio ufficiale dell’iniziativa.

Un appuntamento che ha visto Fortis ripercorrere alcuni dei brani più celebri della sua carriera, da “Milano e Vincenzo” a “Settembre” e “La sedia di lillà”, accanto alle nuove sonorità del progetto “Sentimental City”, il suo nuovo album di brani inediti, anticipato dal singolo “Ricordati di me”. Nel corso della serata non sono mancati anche momenti speciali con Nick The Nightfly, voce storica della radiofonia, speaker di Radio Monte Carlo e presentatore e artista di grande esperienza.

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