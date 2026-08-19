La pallapugno torna protagonista a Finale Ligure grazie all’Educamp Coni

Finale Ligure. Durante l’Educamp Coni organizzato a Finale Ligure dall’Asd Arte Ginnastica, associazione affiliata alla Libertas, i ragazzi partecipanti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi ad una disciplina nobile, affascinante e profondamente legata alla storia sportiva del territorio: la pallapugno.

I giovani, suddivisi in gruppi, hanno potuto conoscere e sperimentare uno sport che per moltissimi anni ha rappresentato una vera e propria tradizione del Ponente ligure, coinvolgendo intere comunità e generazioni di appassionati. Una disciplina che, con le sue caratteristiche e il suo particolare rapporto tra tecnica, forza, strategia e spirito di squadra, ha avuto un ruolo importante nella storia sportiva di Finale Ligure e dei comuni dell’entroterra.

» leggi tutto su www.ivg.it