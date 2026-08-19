L’esordio in Serie C sarà contro il suo Spezia: dieci anni dopo, il ‘Puma’ Lorenzelli riparte da Grosseto

Per uno strano scherzo del destino, il primo avversario di Emmanuele Lorenzelli in Serie C sarà proprio lo Spezia. La squadra che ha tifato fin da bambino, quella con cui è cresciuto e di cui ha indossato tutte le maglie del settore giovanile, accompagnandolo per dieci anni nel percorso che lo ha portato fino alla prima squadra. Classe 2007, originario di Pallerone, Lorenzelli è entrato nel settore giovanile dello Spezia quando aveva appena nove anni. Da allora ha percorso tutta la trafila di via Melara, crescendo stagione dopo stagione fino a conquistarsi il traguardo più importante della sua giovane carriera: l’esordio in Serie B, arrivato lo scorso 18 aprile nella rotonda vittoria contro il Südtirol.

Un ingresso in campo per una decina di minuti, sufficienti però a dare un significato speciale a un percorso cominciato quando era soltanto un bambino. Un momento che rappresentava il coronamento di un sogno e che, in quel momento, sembrava poter essere l’inizio di una nuova storia con la maglia bianca. Il destino, invece, ha preso un’altra strada. Dopo la retrocessione dello Spezia, a Lorenzelli non è stato proposto un contratto e dal primo luglio il centrocampista si è ritrovato svincolato. La sua esperienza in maglia bianca si è così conclusa dopo dieci anni, proprio nel momento in cui sembrava aver raggiunto il primo grande traguardo del suo percorso.

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