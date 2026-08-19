Maltempo in arrivo, rinviata di una settimana la rassegna Hello Frank! a Lumarzo

Liguria. Rinviate di una settimana per allerta meteo le prime due serate di Hello Frank! in programma giovedì 20 e venerdì 21 agosto nel piazzale della piscina di Lumarzo, in Val Fontanabuona.
La manifestazione, giunta alla 19esima edizione, è promossa dal comune di Lumarzo con il patrocinio della Regione Liguria per ricordare Natalina “Dolly” Garaventa, mamma di Frank Sinatra, nata nella frazione di Rossi di Lumarzo, emigrata giovanissima con la famiglia in America, a Hoboken, in New Jersey, agli inizi del 900.