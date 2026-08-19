Moneglia dedica una piazzetta a Luigi Giussani, le motivazioni

Domenica 30 agosto alle 17.30, Moneglia scoprirà una targa dedicata a a don Luigi Giussani cui dedica lo slargo di Corso Libero Longhi, prospiciente il municipio, detto “Piazza delle Poste”, al momento priva di denominazione toponomastica;
Nel novembre del 2025, alcuni cittadini avevano protocollato la richiesta di “intestare una strada o
una piazza al Servo di Dio Monsignore Luigi Giussani che a Moneglia venne più volte invitato da
Monsignore Pino de Bernardis a tenere incontri di catechesi nei locali dell’ex cinema Centrale della famiglia Frixione”.
Inoltre l’Associazione Gioventù studentesca”; organizzò esercizi spirituali nelle vacanze di
Pasqua negli anni 1970- 1971- 1972 rivolti agli studenti delle scuole medie superiori della
Liguria e non, ai quali parteciparono ogni volta più di 350 giovani che per tre giorni si
fermarono a Moneglia; tra i relatori vi era anche don Luigi Giussani che i ragazzi chiamavano “Don Giuss”,