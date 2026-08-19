Nasce il Consorzio della Foce del Magra, i balneatori di Ameglia uniscono le forze in vista delle gare per le concessioni

Nasce il Consorzio della Foce del Magra, nuova realtà che riunisce quasi la totalità degli operatori balneari di Ameglia con l’obiettivo di fare sistema nella promozione e nella gestione dei servizi della costa, ma anche di affrontare in maniera condivisa uno dei passaggi più delicati per il settore: quello delle future gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali. A dare vita al Consorzio sono Bagno Elisa, Bagno Italia, Bagno Ivana, Bagno Marina, Bagno Neda, Bagno Tamerici, Bagno Tropicana e Bagno Venezia. Il Presidente è invece Roberto Zolesi, affiancato dalla vicepresidente Fabiola Mazzucchi.















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