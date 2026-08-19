Paziente morto durante un’operazione ai polmoni, indagati i tre chirurghi

Genova. Tre medici dell’ospedale Villa Scassi sono indagati con l’accusa di omicidio colposo per la morte dell’uomo di 76 anni sottoposto a un’operazione ai polmoni lo scorso 14 agosto.

Si tratta dei tre chirurghi che hanno eseguito l’intervento di chirurgia toracica in seguito al quale l’uomo ha subìto una grave emorragia. Il paziente è stato operato ai polmoni in endoscopia, una tecnica che prevede di utilizzare una sonda, un tubo sottile e flessibile dotato di una piccola telecamera e di una luce, all’interno della zona da operare. Quando la sonda è stata inserita, però, sarebbe stato lacerato un vaso sanguigno e l’uomo ha iniziato a perdere sangue.

» leggi tutto su www.genova24.it