Pnrr Liguria, il presidente Bucci: “Realizzati oltre l’85 per cento dei progetti. Sulla sanità il Governo ci indica esempio nazionale”

Liguria. “A fine giugno l’80,69% degli interventi finanziati con il Pnrr di cui Regione Liguria è soggetto attuatore risulta concluso, con una stima che ad oggi sale a circa l’85% delle opere completate. In particolare, su 259 progetti che hanno visto l’Ente di piazza de Ferrari titolare della realizzazione, per complessivi 670.197.759,61 euro di risorse assegnate, lo stato di avanzamento – aggiornato al 30 giugno – vede 209 interventi conclusi, 15 in fase di collaudo e 33 in fase avanzata di esecuzione, mentre due erano in fase di affidamento”. È quanto emerge dal sito dedicato all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del PNC-Piano nazionale complementare realizzato da Regione e aggiornato con cadenza trimestrale per monitorare in modo costante e puntuale l’andamento degli interventi.

“A differenza di alcune notizie riportate in queste ore, il quadro che emerge conferma un livello di realizzazione quasi integrale – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – a testimonianza di una capacità attuativa significativa rispetto agli obiettivi e alle tempistiche previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Non solo: i dati sono aggiornati a fine giugno, per cui possiamo dire che oggi i progetti completati sono la quasi totalità, compresi quelli che erano nella fase del collaudo”.

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