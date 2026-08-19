Polizia, anche a Genova la campagna di prevenzione e controllo “Questa sera guido io”

Genova. La polizia di Stato di Genova ha avviato, nello scorso fine settimana, la campagna “Questa sera guido io”, realizzata in collaborazione con la fondazione Ania e le principali associazioni di categoria dei titolari degli stabilimenti balneari e dei locali da ballo.

L’iniziativa si è articolata in una prima fase di prevenzione e sensibilizzazione, con gli operatori della polizia stradale che hanno incontrato, all’ora dell’aperitivo, i giovani presso uno stabilimento balneare di corso Italia, illustrando, anche attraverso la distribuzione di alcoltest usa e getta e la riproduzione di video, i rischi legati alla guida in stato d’ebbrezza e promuovendo la figura del “guidatore designato”, chi decide, per una sera, di non bere, per riportare a casa gli amici, sani e salvi.

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