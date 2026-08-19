Porto Venere osserva il mare: le ricerche per trovare Sebastiano si allargano oltre il Golfo

Il molo Doria, a Porto Venere, dove fino a ieri sera era allestito il Posto di comando avanzato interforze, oggi è libero. Il borgo prova a tornare alla vita di tutti i giorni, con il classico via vai di turisti e imbarcazioni, ma gli occhi sono ancora puntati verso il mare dove Sebastiano Piaggi, 21 anni, è scomparso quattro giorni fa.

I familiari sono rimasti lì fino a quando è stato possibile: non hanno mai abbandonato la banchina, nella speranza di rivederlo. Dopo le 72 ore di ricerche nelle profondità, restano quelle di superficie, mentre proseguono gli accertamenti sulla vicenda che, di fatto, senza il ritrovamento del giovane – caduto dal gommone a bordo del quale si trovava con un gruppo di amici – non è ancora chiusa.

Il dispiegamento di forze per le ricerche resta, ma ha solo cambiato disposizioni e area: non è più una sola questione di golfo, ma si estende fino al Tigullio e alle coste apuane. Per quanto riguarda La Spezia, le motovedette partono dallo specchio acqueo dove è avvenuta la scomparsa e proseguono, scambiando informazioni con le Guardie costiere chiamate a pattugliare le altre aree dove le correnti potrebbero aver trasportato il giovane.

Il dispositivo impegnato conta diverse forze che hanno operato anche nelle ore notturne; lo stesso vale per gli elicotteri.

Le ricerche proseguiranno anche domani quando, su tutto il Centro-Levante e lo Spezzino, sono previste forti piogge e l’allerta meteo gialla. Se le condizioni lo permetteranno, il lavoro continuerà senza sosta.

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