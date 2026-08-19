Posa condotta fognaria, divieto di balneazione in una porzione di specchio acqueo alla marina di Corniglia

E’ in vigore da ieri un’ordinanza sindacale (scaricabile QUI) che vieta temporaneamente la balneazione in una porzione di specchio acqueo alla marina di Corniglia, comune di Vernazza, alle Cinque Terre. Il provvedimento è stato varato dal sindaco Marco Fenelli in relazione a lavori relativi alla posa di condotta fognaria nello specchio acqueo in questione, con la volontà di “garantire la massima tutela della cittadinanza”, come si legge nell’ordinanza stessa. Queste le coordinate dello specchio acqueo interessate dall’interdizione: